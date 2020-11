Estreia do Benfica na Liga dos Campeões é “momento histórico”

Luís Andrade, treinador da formação de futebol feminino do Benfica, que esta quarta-feira faz a estreia absoluta na Liga dos Campeões, considera que o momento é "histórico" para o clube e promete uma equipa empenhada.

"Este jogo é um orgulho para todo o grupo de trabalho, porque estamos a viver um momento histórico", realça o técnico, que admite que há "alguma ansiedade" entre as jogadoras.

"Há uma certa ansiedade, porque é a nossa estreia e queremos deixar uma boa imagem à nação benfiquista, mostrar um bom futebol e conseguir uma vitória", disse Andrade, em entrevista à Lusa.

Na Grécia, em Salónica, o Benfica vai ter no PAOK um adversário com mais tarimba, mas o treinador das águias acredita que o Benfica pode regressar a Lisboa com a vitória.

"Estamos a crescer, a equipa está bem, com energia e com vontade de chegar e triunfar. O PAOK é um adversário já com vasta experiência de Liga dos Campeões, com 41 jogos feitos, mas temos uma palavra a dizer. Vamos respeitar o PAOK, mas acreditamos no nosso trabalho e no que fazemos diariamente para chegar ao dia do jogo e ter sucesso", frisa Andrade, que adianta que a formação helénica "é uma equipa muito bem organizada, quer defensiva quer ofensivamente, e que gosta de sair em transições".

Numa época em que o futebol vive dias diferentes devido aos efeitos da pandemia, Andrade lamenta que esta ronda de qualificação se dispute a uma só mão e, ainda mais, que os adeptos continuem arredados das bancadas e do apoio às jogadoras.

"Jogar sem adeptos não é fácil. Eu que já cá ando há tantos anos e nunca soube o que era estar dentro das quatro linhas sem adeptos. É uma frustração sabermos que não temos ali o nosso apoio, por que as jogadoras trabalham para honrar a camisola que vestem, mas também para orgulhar os adeptos que estão a puxar por elas", explica Andrade, que elogia a postura que as atletas têm tido.

"As jogadoras têm contribuído para o controlo da pandemia e para que se mantenham em funcionamento as competições. Temos respeitado as normas e era importante que todos o fizessem para que continuasse a haver jogos", pede o treinador.

O Benfica defronta o PAOK, em jogo da primeira ronda de qualificação da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, em Salónica, na Grécia, a partir das 12h30.