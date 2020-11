Carro invade relvado do estádio da Luz. Condutor foi detido

O caso é no mínimo insólito. Um automóvel não autorizado acedeu esta terça-feira tarde ao relvado do Estádio da Luz, a casa do Benfica, onde circulou durante alguns minutos.

O automobilista aproveitou o facto de um dos portões exteriores do estádio estar aberto para não só entrar, mas também aceder ao relvado.

A situação foi testemunhada por vários funcionários do Benfica, e só terminou quando um agente da PSP interveio, conseguindo aproximar-se da viatura, até a imobilizar.

Durante essa ação, o agente em causa acabou por sofrer alguns ferimentos ligeiros, tendo sido levado para o Hospital de Santa Maria.

O condutor foi detido e foi levado para uma esquadra da PSP para prestar declarações.

O incidente aconteceu por volta das 16h30.