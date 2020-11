Ator Eddie Hassell assassinado nos Estados Unidos

O ator Eddie Hassell, de 30 anos, foi assassinado na madrugada de domingo, num subúrbio de Dallas.

A polícia local foi chamada por causa de um tiroteio e, ao chegar, encontrou Hassell prostrado, aparentemente baleado. Segundo a polícia os agentes ainda prestaram primeiros socorros, mas o ator, de 30 anos, foi levado para o hospital, onde foi declarado o óbito.

Os motivos do homicídio não são ainda conhecidos, mas a polícia confirma que um carro foi levado do local e mais tarde recuperado. As autoridades estão a oferecer até 2.500 dólares por qualquer informação que permita descobrir os autores do crime.

Eddie Hassell era mais conhecido pelo papel que desempenha na série de ficção científica “Surface”. Foi também protagonista do filme “The Kids are Alright”, de 2010.