Vítimas da Covid-19 estão nas orações do Papa

O Papa Francisco convida a rezar pelas vítimas da pandemia, através de um "tweet" publicado na manhã: desta segunda-feira.

“Hoje rezamos por todos os Fiéis Defuntos e especialmente pelas vítimas do coronavírus: por aqueles que morreram sozinhos, sem o carinho de seus entes queridos; e por todas as pessoas que deram a vida ao serviço dos enfermos", lê-se.

Logo mais à tarde, às 15h00, o Santo Padre celebra missa no pequeno cemitério teutónico, no interior do Vaticano, a poucos passos da Casa Santa Marta, onde reside. No final da missa, Franscisco desloca-se à cripta da Basílica de São Pedro para rezar pelos Papas falecidos.