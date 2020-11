Uniões homossexuais. Santa Sé esclarece que a doutrina não muda

Uma “breve nota explicativa” foi enviada pela Secretaria de Estado do Vaticano aos núncios do todo o mundo, com esclarecimentos para “uma adequada compreensão” das palavras do Papa proferidas no documentário “Francesco”, sobre uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Segundo a imprensa italiana, incluindo o diário católico “Avvenire”, esta nota foi enviada às nunciaturas dos cinco continentes acompanhada de uma carta circular da Secretaria de Estado, na qual se manifesta o desejo do Papa de fazer chegar esse esclarecimento a todos os bispos, uma vez que aquelas declarações de Francisco “suscitaram várias reações e interpretações”.

Oficialmente, a Sala de Imprensa da Santa Sé nada divulgou, mas no México, por exemplo, o próprio núncio já publicou o conteúdo do texto nas redes sociais.

A nota, não assinada, esclarece que as palavras do Papa, tiradas do contexto, se referiam “a determinadas disposições estatais e não à doutrina da Igreja, várias vezes reafirmada ao longo dos anos”