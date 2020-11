Global Teacher Prize Portugal. Menção honrosa para professora de Educação Moral e Religiosa Católica

Ana Maria Mendes, professora de Educação Moral e Religiosa Católica, no agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, recebeu a menção honrosa "Sustentabilidade Social" atribuído no âmbito do Global Teacher Prize Portugal 2020.



O prémio atribuído a esta docente, que também dá aulas de Educação Ambiental, ficou a dever-se ao projeto que desenvolveu junto dos alunos com necessidades especiais, inspirado na Encíclica do Papa Francisco 'Laudato Si' sobre o cuidado da Casa Comum, que incluiu a criação de hortas pedagógicas, com a participação dos pais e avós das crianças.

Ana Maria Mendes estava entre os seis finalistas da terceira edição do prémio no nosso país, um galardão, recorde-se, que pretende celebrar e reconhecer o papel dos professores e divulgar metodologias de ensino inovadoras.

A vencedora da edição deste ano foi a professora primária Sónia Moreira, de Gaia, que tem levado a metodologia da "aprendizagem cooperativa" a várias escolas por todo o país, formando outros professores para a utilização de práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas. O prémio, no valor de 30 mil euros, deverá ser aplicado em "projetos pedagógicos".

No ano passado, o professor de História Rui Correia venceu o Global Teacher Prize Portugal "ao ter desenvolvido um sistema de semáforos para manter a atenção dos alunos todo o tempo da aula".