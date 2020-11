Forúm Ecuménico Jovem desta vez é digital e dura uma semana

O XXI Fórum Ecuménico Jovem decorre todos os anos, habitualmente num dia, mas, por causa da pandemia, desta vez foi planeado de maneira diferente: vai prolongar-se por esta semana, desta egunda-feira até sábado, de forma não presencial.

Com o tema “Pelo amor nos (re)conhecerão como Teus discípulos” (cf. Jo. 13, 35), prevê-se que centenas de jovens de diferentes confissões religiosas participem nesta Semana Ecuménica, que inclui “tempos de oração e louvor, conversas, workshops, reflexões bíblicas, testemunhos, até momentos de exercício físico e de dança”, tudo para “aprofundar como o amor – de Deus e a Deus, aos outros, a nós próprios ou por toda a criação – se constitui como caminho, mandamento e vocação”, lê-se no texto de apresentação da iniciativa.

O Fórum abre diariamente com uma oração às 10h00, os encontros temáticos decorrem ao final da tarde e à noite, terminando com nova oração, às 22h. A celebração ecuménica de encerramento está marcada para sábado, às 18h.

O programa e todos os links de acesso aos diferentes momentos podem ser encontrados na página oficial do Fórum, no Facebook, e no Instagram.

O Fórum Ecuménico Jovem realiza-se desde 1999, reúne jovens de diferentes comunidades cristãs mobilizados através dos departamentos de pastoral juvenil e juventude das igrejas Católica, Lusitana, Metodista e Presbiteriana. Este ano conta também com a participação da Sociedade Bíblica de Portugal.