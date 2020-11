Agravamento da pandemia adia tomada de hábito dominicano pelo cardeal Tolentino

O aumento exponencial do número de casos de Covid-19, tanto em Portugal como em Itália, levou a adiar a celebração da tomada de hábito dominicano pelo cardeal Tolentino Mendoça, marcada para dia 14 de novembro no Convento de S. Domingos, em Lisboa,

A confirmação do adiamento foi dada por frei Filipe Rodrigues, para quem o agravamento da pandemia exigia medidas preventivas.



“Não gostaríamos que houvesse aqui uma enchente, numa altura em que todos falamos de distanciamento e ele tem de existir”, afirma o responsável numa mensagem vídeo divulgada na página do Convento de São Domingos no Youtube, sublinhando que seria difícil controlar o acesso das pessoas.

“Não o queríamos fazer por convite, porque achamos que a igreja tem de estar aberta a todos. Então, em conjunto com o D. Tolentino, decidimos suspender e adiar esta celebração que estava marcada para o dia 14 de novembro”, explica.

Apesar da incerteza quanto à evolução da pandemia, os dominicanos esperam que D. José Tolentino Mendonça possa vestir o hábito branco dos dominicanos em 2021, um ano especial para a Ordem dos Pregadores. “Vamos celebrar os 800 anos da morte de São Domingos, vai ser um ano de Jubileu, porque como dizia São Domingos é-nos mais útil no Céu do que foi aqui na terra, por isso, Deus queira que no próximo ano esta pequena celebração possa acontecer, integrada neste grande Jubileu que a Ordem vai fazer”.

“Que o tempo de pandemia não nos roube a esperança, mas temos de ser conscientes com as consequências de algumas atitudes e atos que promovemos”, conclui frei Filipe.

“É muito nosso amigo, há muitos anos”

A tomada de hábito e profissão de D. José Tolentino Mendonça nas fraternidades sacerdotais de São Domingos foi anunciada em meados de setembro. “A Província Portuguesa da Ordem dos Pregadores e a Ordem Dominicana em geral regozijam-se e acolhem com alegria este seu novo membro”, afirmou na altura frei José Nunes, provincial dos Dominicanos, à agência Ecclesia.

Na mesma ocasião frei Filipe Rodrigues também explicou que “o cardeal Tolentino é muito nosso amigo, há muitos anos: teve uma grande proximidade com dois dominicanos portugueses, frei José Augusto Mourão e Frei Mateus Peres, e também durante muitos anos teve uma forte ligação às Monjas Dominicanas do Lumiar. Estes contactos e proximidade fizeram com que se sentisse identificado com o carisma dominicano”.

O convite para que vista o hábito branco partiu dos dominicanos e foi prontamente aceite. “Ele aceitou de imediato por se identificar com o carisma de São Domingos, e deu-se a feliz coincidência de, quando foi feito Cardeal, ter ficado titular da igreja de São Domingos e São Sisto, em Roma. Ele próprio assumiu nesse dia a sua ligação aos Dominicanos”, recordou.

A celebração fica agora adiada para 2021, em data a anunciar.