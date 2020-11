Villas-Boas deseja que FC Porto "continue a ganhar tudo", exceto na receção ao Marselha

André Villas-Boas não esconde o afeto que nutre pelo FC Porto e espera que o clube do coração continue a somar vitórias. Exceção feita, claro está, à receção ao Marselha, equipa treinada pelo técnico português, a contar para a Liga dos Campeões.

"Espero que este clube continue a ganhar tudo, excetuando o jogo de amanhã [terça-feira]", declarou Villas-Boas, esta segunda-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do Marselha admitiu que o apuramento para os oitavos de final está complicado, após duas derrotas em dois jogos, e que os franceses estão obrigados a somar pontos no Dragão:

"Para continuarmos a sonhar com a qualificação, somos obrigados a tirar um resultado, seja empate ou vitória. Vai ser complicado, conheço bem esta casa e sei que a seguir a momentos de derrota seguem-se grandes momentos de revolta. A mim, como treinador do Marselha, cabe-me utilizar o conhecimento desta casa para transcender os meus, para que possam competir da melhor forma."

Misto de emoções para um portista ferrenho

Villas-Boas está "extremamente feliz" por regressar ao Dragão, onde ganhou três títulos - campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa - em 2010/11. Contudo, admite que também tem passado por "um misto de sensações", que também já tinha sentido após o sorteio.

"Não quero em nada beliscar a grandeza do Marselha, mas este é o clube do meu coração e a cidade com que estou identificado. Fui bem recebido, mas com uma missão particular e um compromisso que me obriga a jogar para ganhar e honrar a história do Marselha", frisou.

O FC Porto-Marselha, da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões, está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.