O treinador do FC Porto espera um Marselha difícil na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O facto de o clube francês não ter ainda marcado ou pontuado na Champions não é sinal de ser uma equipa fraca, reforça Sérgio Conceição.

“Parece que o Marselha é o clube da esquina. O Marselha está num contexto competitivo acima do que é a Liga portuguesa, com testes semanais muito interessantes. Esta semana teve a oportunidade de preparar o jogo da melhor forma, com mais tempo e nisso parte em vantagem”, referiu.

Em conferência de imprensa no Dragão, Conceição lembra que o Marselha já jogou em três sistemas (3-5-2, 4-4-2 losango e 4-3-3) mas garante que a sua equipa está preparada para qualquer um deles.

André Villas-Boas e os "anos dourados"

O técnico dos dragões não esqueceu André Villas-Boas, ex-treinador dos azuis e brancos.

“Tem um treinador que ganhou a Liga Europa, ganhou títulos, é reconhecido neste mundo do futebol como um dos melhores treinadores, tem um plantel com muitos jogadores de seleção, incluindo a francesa. Vamos apanhar um adversário difícil. Não tirando a nossa responsabilidade de ganhar o jogo, não nos enganamos com esses números”, referiu.

Sérgio Conceição lembra que André Villas-Boas esteve no FC Porto num contexto diferente, sem contingências financeiras.

"O impacto do André aqui no FC Porto é grande, temos de olhar para o contexto e momento em que esteve aqui, nos anos dourados, em estabilidade financeira e qualidade no plantel. Porém outros tiveram essa mesma estabilidade e não ganharam, por isso o impacto é forte e reconhecido pelo trabalho que fez aqui", acrescentou.



Pepe em dúvida

Em dúvida para a partida da Champions está Pepe. O capitão dos dragões falhou a última partida devido a um teste inconclusivo para a Covid-19 (que depois deu negativo), mas Sérgio Conceição não garante presença do internacional português no jogo.

"Se calhar não vamos ter o Pepe. Ele saiu do treino depois dos 15 minutos depois que vocês viram. Não é bluff, infelizmente. Vamos tentar, vou falar com ele, com o departamento médico, para ver se segue para estágio, mas vai ser difícil."

Sobre mais uma não titularidade de Taremi, Conceição esclarece: “Não será por petições públicas que vou meter um jogador, qualquer um. Depende do que podem emprestar à equipa em função da dinâmica do jogo."

O FC Porto está a ter uma época atípica no campeonato. O técnico reconhece isso, acrescentando que os seus jogadores “percebem quando o desempenho não é tão bom, que quer perceber o que correu mal e querem opinar sobre isso”.