Marcelo quer “medidas mais fortes”, mas estado de emergência tem de esperar pelo Parlamento

O Presidente da República é um “adepto de medidas mais fortes” para combater a pandemia de Covid-19, pelo que deve voltar a decretar o estado de emergência nos próximos dias. Mas ainda será preciso reunir o Parlamento, que não tem qualquer sessão plenária marcada para já.

Primeiro, esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa recebe os partidos, num dia de agenda muito cheia que terminará com uma entrevista à RTP.

O dia do Presidente começa às 10h com uma cerimónia para assinalar o Dia de Luto Nacional que foi anunciado pelo Governo no Conselho de Ministros de 22 de outubro. Será uma cerimónia simples com o içar da bandeira nacional e uma “homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia da doença Covid-19”, como se lê na agenda do Presidente. A cerimónia vai decorrer na entrada do Palácio Nacional de Belém, em frente ao mastro da bandeira.

Segue-se uma reunião com o primeiro-ministro para que António Costa dê conta do Conselho de Ministros de sábado. Recorde-se que, na conferência de imprensa que se seguiu, Costa recusou responder a todas as perguntas sobre um eventual decreto de estado de emergência, remetendo esse assunto para a conversa com Marcelo.

Depois de meia hora com António Costa, Marcelo começa a receber os partidos com assento parlamentar, a começar com a Iniciativa Liberal; às 11h, e a terminar com o PS, às 17h30. A audiência com o PSD é a que tem mais tempo previsto – uma hora – e vai decorrer em videoconferência.

Marcelo, ao ouvir os partidos, quer respaldo político para o regresso ao estado de emergência, sabendo de antemão que tem o apoio dos dois maiores, PS e PSD.