Vinhais reivindica taxa mínima de IVA para produtos certificados

A Câmara de Vinhais quer que o Governo promova a redução do IVA para a taxa mínima de 6% dos produtos certificados, com vista à promoção de um maior dinamismo e emprego num setor com forte relevância na economia do concelho e em muitos outros territórios de baixa densidade.

“No caso de os produtos serem detentores da certificação DOP ou IGP, propõe-se que a taxa de IVA a aplicar passe a ser a mínima (6%), com o objetivo de criar um estímulo de diferenciação positiva em relação a estes produtos, como acontece já em diversos países europeus”, defende o município em carta enviada ao presidente da República, membros do Governos, autarcas e entidades regionais.

A autarquia, liderada por Luís Fernandes, lembra que o concelho tem nos produtos à base do porco Bísaro, uma raça autóctone também ela protegida, sete produtos tradicionais reconhecidos com IGP, nomeadamente o salpicão, a chouriça de carne, a alheira, o butelo, a chouriça doce e o chouriço azedo e o presunto.

Esta certificação, assinala a autarquia, “comprova a reputação, genuinidade e o modo de produção específico destes enchidos”.

O município de Vinhais sustenta o seu pedido, afirmando que “é imperioso fomentar o desenvolvimento e a coesão territorial, com políticas direcionadas para a reversão do círculo vicioso das baixas densidades, através da criação de riqueza e de emprego baseados no aproveitamento, criação e fixação de valor a partir dos recursos endógenos, das competências e das capacidades territoriais”, defende o município.

A autarquia entende ainda que “a estratégia de desenvolvimento sustentável e melhoria da competitividade dos territórios de baixa densidade passará, inevitavelmente, pela viabilização de projetos e de investimentos ligados ao setor primário, geradores do dinamismo necessário para manter níveis mínimos de ocupação do território”.

Apesar de “dois terços do território nacional, com maior incidência nos municípios do interior do país, também designados como territórios de baixa densidade”, estarem ameaçados de despovoamento “devido ao abandono de terras e de atividades conexas”, Vinhais defende que estes territórios “nunca deverão ser encarados como um encargo para o país, mas, antes, como uma oportunidade para o seu desenvolvimento e coesão territorial, social e económica”.