Vai levar o carro à inspeção? Atenção que novembro trouxe regras novas

As inspeções de automóveis têm regras mais apertadas desde 1 de novembro. A decisão resulta da deliberação n.º 723/2020 do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

De acordo com um comunicado do IMT, “o quadro de classificação de deficiências das inspeções técnicas de veículos foi alterado” indo ao encontro da diretiva 2014/45/UE que harmoniza para todos os Estados-membros, “a definição e atribuição do grau às observações e verificações efetuadas nas inspeções técnicas a veículos automóveis, permitindo assim um reconhecimento mútuo das inspeções realizadas nos vários países”.





Foram introduzidas dois novos tipos de deficiências:



Passa a haver um controlo sobre a alteração dos números de quilómetros entre inspeções por forma a precaver eventuais fraudes de manipulação dos conta-quilómetros nos atos de transações de veículos usados. Ou seja, será anotada esta informação na ficha de inspeção que se manterá como informação obrigatória nas inspeções seguintes.

Principais alterações:



Os carros que cheguem à inspeção com “ condições de limpeza que prejudiquem as observações” devem ser chumbados . “Sempre que as condições de limpeza prejudiquem as observações durante a inspeção, o veículo deve ser reprovado e o inspetor deve descrever na ficha de inspeção a não realização dos ensaios e verificações correspondentes à inspeção por não existirem condições de limpeza”, lê-se no texto. Ou seja, a eventual “falta de asseio ou conservação de elementos no interior ou exterior” é considerada uma possível deficiência do veículo.

Introdução de anexo específico para deficiências relacionadas com veículos híbridos e elétricos.

Introdução de deficiências específicas de veículos de transporte de crianças e de transporte de deficientes.

Introdução de deficiências relacionadas com sistemas EPS (Direção Assistida Eletrónica), EBS (Sistema de Travagem Eletrónico) e ESC (Controlo Eletrónico de Estabilidade).

Definição de novos valores máximos de opacidade de acordo com a Diretiva.