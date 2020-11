Penafiel. Mulher de 74 anos morre esfaqueada pelo marido

Uma mulher com 74 anos foi morta à facada pelo companheiro. Foi o próprio agressor quem deu o alerta às autoridades pouco depois das 5h00.

O crime ocorreu na localidade de Duas Igrejas, em Penafiel.



Ao que a Renascença apurou, os Bombeiros Voluntários de Penafiel encontraram a vítima já em paragem cardiorrespiratória. Foram tentadas manobras de reanimação, sem sucesso, e o óbito foi declarado no local pela equipa médica.



Segundo o “Correio da Manhã”, as autoridades não tinham registo de queixas anteriores relativas a episódios de violência doméstica entre o casal.



A GNR esteve no local assim como a Polícia Judiciária.