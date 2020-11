Graça Freitas: "Fadiga pandémica é natural, mas não podemos baixar a guarda"

Veja também:

"A fadiga pandémica é natural e esperada, mas não nos pode fazer baixar a guarda", apela a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

No dia em que Portugal atinge o maior número diários de mortes por Covid-19, Graça Freitas afirma que "as medidas básicas são as melhores que temos neste momento" para travar a doença.

“Fadiga pandémica é natural e esperada, mas não nos pode fazer baixar a guarda. Não podemos facilitar e dar passos que nos desprotegermos. Temos que fazer tudo para não adoecer, e sobretudo, par anão sermos propagadores da doença", afirma a diretora-geral da Saúde.



Portugal regista esta segunda-feira um recorde diário de 46 mortes por Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número total de vítimas mortais é agora de 2.590.

Há mais 2.506 casos confirmados da doença, avança o boletim epidemiológico desta segunda-feira, num total de quase 147 mil desde o início de março. Trata-se de uma descida do número de infeções diárias, que pode ser explicado pela subnotificação e redução do número de testes realizados aos domingos.

Nos hospitais portugueses estão internadas 2.255 pessoas com o novo coronavírus, mais 133 em relação ao dia anterior.