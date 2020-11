Governo recua na suspensão de feiras. Decisão será das autarquias

A suspensão das feiras era uma das medidas que fazia parte do novo plano do Governo para travar a pandemia de Covid-19.

Graça Freitas reconhece que os feirantes são importantes para a economia e que são pessoas que "têm dificuldades na sua vida". No entanto, "quando comparado com o comércio tradicional há aqui uma grande diferença", argumenta.

"O comércio tradicional é estável, fixo, não é móvel e cria as suas próprias regras, quer para o comércio, trabalhadores e clientes. E aqui dá-nos alguma garantia que as regras se cumprem”, afirma a diretora-geral da Saúde.

Apesar destas declarações da DGS, o documento do Governo com as medidas para os 121 concelhos de risco elevado de Covid-19 foi atualizado esta segunda-feira à tarde e refere que a decisão passa para as autarquias, desde que as normas da Direção-Geral da Saúde estejam asseguradas.

Portugal regista esta segunda-feira um recorde diário de 46 mortes por Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número total de vítimas mortais é agora de 2.590.

Há mais 2.506 casos confirmados da doença, avança o boletim epidemiológico desta segunda-feira, num total de quase 147 mil desde o início de março.

