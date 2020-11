Governo propõe Estado de Emergência superior a 15 dias

O que o Governo anunciou para reforçar combate à Covid-19:

O Primeiro-ministro esteve reunido com o Presidente da República, em Belém. António Costa solicitou a Marcelo Rebelo de Sousa que declare o Estado de Emergência “com natureza preventiva”, para “eliminar dúvidas jurídicas” sobre várias situações.

À saída da audiência, o primeiro-ministro revelou as quatro razões que levam o Governo a pedir o Estado de emergência:

Não haver dúvidas sobre a possibilidade de o Governo impor, sempre que se justificar, em certas zonas do território, em certos dias da semana, limitações à liberdade de circulação.

Eliminar dúvidas sobre a legitimidade para impor medidas de controlo da temperatura em locais de trabalho e locais públicos, porque é um elemento determinante para a avaliação do risco.

Robustecer os termos em que o Estado pode usar recursos e meios da saúde do sector privado e social, nomeadamente para requisição civil.

Não haver qualquer dúvida de que podemos mobilizar recursos humanos dos sectores público e privado, como as Forças Armadas, funcionários públicos que não estando infetados nem impossibilitados de trabalho se encontrem em situação de recolhimento, mas que podem ser utilisados para reforçar esforço das equipas de saúde pública, equipas que possam ajudar ao rastreamento de casos positivos e casos de risco.

“Do ponto de vista do Governo justifica-se que, com carácter preventivo, que seja decretado Estado de Emergência, com um quadro bastante mais limitado no seu objeto, mas que provavelmente terá uma extensão superior aos 15 dias que a Constituição limita. À partida, deve ser assumido como devendo ser periodicamente renovado”, afirmou.

Lembrando que “as medidas terão que ser avaliadas e reavaliadas”, Costa admitiu novas restrições à circulação entre as 23h00 e as 6h00, com exceções porque há pessoas a trabalhar no período noturno.

Defende que esta limitação é necessária para “travar um conjunto de festejos e eventos que tem sido fonte de transmissão”, como é o caso de crismas, batizados, casamentos, aniversários, que têm acontecido ao fim-de semana, e têm sido grande fonte de contaminação. “A principal causa não têm sido as festas dos jovens - que também têm contribuído - mas sim os grandes eventos familiares ao fim de semana”.

O governante reconhece que há pessoas “saturadas” e que a proibição de circulação entre concelhos, neste fim de semana, foi um factor de “desgosto” para muitos. Contudo foi perentório: “Se as pessoas estiverem isoladas, o risco é menor. Temos que conseguir evitar a todo o custo os ajuntamentos.”

Marcelo recebe os restantes partidos políticos ao longo do dia.