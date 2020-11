DGS: "Mais do que novas regras, estamos a comunicá-las melhor" às escolas

Veja também:

Mais do que novas medidas e regras, as autoridades de saúde estão a melhorar a comunicação com as escolas em matéria de combate à pandemia de Covid-19.

A informação foi avançada esta segunda-feira, em conferência de imprensa, pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Temos estado a melhorar a comunicação. Mais do que novas regras, estamos a comunicar melhor essas regras à comunidade educativa", explica a responsável.

Felizmente, por motivos que nem nós próprios sabemos, mas que terá a ver com a idade das crianças as escolas tem sido locais relativamente seguros, tem havido casos, mas poucos casos de transmissão", sublinha Graça Freitas.

"Mais do que novas regras estamos a aperfeiçoar a comunicação", reforçou a diretora-geral da Saúde, perante as críticas da Federação Nacional de Professores (Fenprof).