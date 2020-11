Covid-19. Morreu mais um utente da Misericórdia da Marinha Grande

O que o Governo anunciou para reforçar combate à Covid-19:

Um utente da Misericórdia da Marinha Grande morreu no domingo no Hospital de Leiria infetado com Covid-19, elevando para dois o número de óbitos de idosos daquela instituição.

"Um utente do lar das Vergieiras morreu ontemde madrugada no hospital. Tinha mais de 90 anos e outras patologias", afirmou Joaquim João Pereira.

Na sexta-feira, o provedor da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande, no distrito de Leiria, referiu que a instituição tinha registado um óbito pelo novo coronavírus, um utente com cerca de 80 anos que estava internado no Hospital de Leiria.

Outros cinco utentes e nove funcionárias tinham também testado positivo para a doença.

Esta segunda-feira, Joaquim João Pereira adiantou que, além dos dois mortos, há seis utentes do mesmo lar infetados, um dos quais foi transportado hoje à noite para o mesmo hospital.

"Todos os outros estão em isolamento no lar", explicou, acrescentando que o número de funcionárias infetadas aumentou para 11.

Segundo o provedor, "nove funcionárias trabalham no lar das Vergieiras e duas na unidade de cuidados continuados, contígua ao lar", estando "todas em casa e a maioria sem apresentar sintomas".

"Além das funcionárias que testaram positivo, outras quatro foram para casa porque tiveram contacto com aquelas", assinalou, reconhecendo que "está complicado ao nível dos recursos humanos".

"O importante é não entrarmos em pânico, mas tentar resolver com serenidade a situação", defendeu, garantindo que a instituição "está a fazer tudo para que mais pessoas não sejam infetadas".

O lar das Vergieiras tem 46 utentes e 48 funcionários. Presta também apoio domiciliário a 28 utentes.

O concelho da Marinha Grande registou desde o início da pandemia, em março, 152 casos confirmados de Covid-19, mantendo-se 50 ativos, segundo o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, divulgado às 00h11 de hoje.

No mesmo período, 98 pessoas recuperaram da doença e foram contabilizados quatro óbitos, de acordo com fonte da Proteção Civil.