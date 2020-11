Centros de saúde e farmácias recebem novo lote de vacinas da gripe

Um novo lote de vacinas da gripe começa a chegar esta segunda-feira aos centros de saúde e farmácias. São mais 190 mil, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista um ritmo de vacinação superior ao dos anos anteriores.

Só na primeira semana, da segunda fase, foram inoculadas cerca de 531 mil pessoas gratuitamente - a maioria nos centros de saúde, mas também nas farmácias comunitárias, onde as vacinas já estão praticamente esgotadas.

Este ano, para além das doses que vendem, as farmácias também estão a distribuir vacinas do SNS a maiores de 65 anos. Já foram disponibilizadas 200 mil, das quais foram administradas cerca de metade.

Segundo a DGS, até agora já foram distribuídas 1,4 milhões de vacinas do SNS.

A vacinação decorre durante as próximas semanas - no SNS e nas farmácias - sendo as vacinas, em ambos os casos, entregues por tranches para garantir que a campanha decorre ao longo do tempo.

Além das vacinas compradas pelo SNS, quem se quer vacinar ainda pode recorrer às vacinas que as farmácias vendem e que têm comparticipação com receita médica.

Mas, nesta altura, estas também estão praticamente esgotadas, contudo, de acordo com a Ordem dos Farmacêuticos, um novo lote é esperado na segunda quinzena deste mês.

Contactada também pela Renascença, a Associação Nacional de Farmácias não deu até agora qualquer informação adicional.