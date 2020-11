Caso Tancos. Advogado de João Paulino pede nulidade de declarações de dois arguidos

Os arguidos Válter Abreu e Filipe Sousa entraram esta segunda-feira em contradição no julgamento do caso de Tancos e um advogado pediu para que fossem anuladas as declarações de ambos no inquérito.

Este foi o primeiro incidente processual, levantado logo no primeiro dia de julgamento, com o advogado Melo Alves, defensor de João Paulino, que é apontado como o mentor do furto do armamento militar, a considerar que as declarações de Válter Abreu e Filipe Sousa, a quem o Ministério Público imputa participação no crime, eram nulas porque não estavam asseguradas as condições de defesa.

Segundo o advogado, ambos os arguidos apresentaram versões opostas, no inquérito e perante o juiz em primeiro interrogatório, sendo ambos patrocinados pelo mesmo advogado o que impede que estejam asseguradas as condições de defesa.

Os juízes decidiram que esta questão será analisada antes do acórdão do processo.

Válter Abreu, acusado de associação criminosa, trafico e mediação de armas, terrorismo e trafico e outras atividades ilícitas em coautoria, desmentiu hoje a versão que contou à PJ e ao juiz de instrução criminal, tendo afirmado que esta foi concertada com o seu primeiro advogado que lhe disse que se confessasse tráfico de droga e participação no crime "o conseguia safar da prisão".