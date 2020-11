Cascais compensa residentes e feirantes pelas medidas anti-covid

O que o Governo anunciou para reforçar combate à Covid-19:





Ainda antes da entrada em vigor das novas medidas de prevenção e combate à Covid-19, a Câmara Municipal de Cascais tomou algumas medidas para apoiar os munícipes.

O concelho, tal como aliás acontece com toda a Área Metropolitana de Lisboa, está entre os 121 da primeira lista de áreas sujeitas a novas restrições.





Feiras e mercados

Antecipando o encerramento dos mercados e feiras de levante, a autarquia de Cascais anunciou que irá isentar todos os feirantes das taxas que habitualmente pagam.

Nas redes sociais, onde tem estado sempre muito ativo desde o início da pandemia em março, o autarca Carlos Carreiras revelou que a câmara irá compensar o encerramento dos mercados comprando os produtos alimentares, com os quais irá depois abastecer o apoio social que é dado à população.

“Não faz sentido estragar alimentos no momento em que cada vez mais pessoas precisam de apoio alimentar”, escreveu no Facebook, numa alusão ao apoio que a autarquia vem dando às famílias do concelho.

O início da pandemia ajudava 1.000 famílias, nesta altura já chega a mais de 4.000.

Estacionamento

Desde domingo,1 de novembro, está suspenso o pagamento de parquímetros em todo o concelho.

A medida irá estender-se até ao final do ano e é justificada com a necessidade de aliviar a pressão sobre os transportes púbicos. Abrangido está todo o estacionamento à superfície que seja regulado com parquímetros.

Nos mesmos meses de novembro e dezembro, a autarquia de Cascais decidiu também suspender as taxas mensais de estacionamento, que são cobradas a comerciantes e trabalhadores do concelho.