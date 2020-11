Arranca o julgamento de Tancos. Sentenças só daqui a um ano

Depois do debate instrutório que confirmou a acusação dos 23 arguidos (entre os quais, o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes), começa nesta segunda-feira, no tribunal de Santarém, o julgamento do processo de Tancos.

O coletivo de juízes vai começar por ouvir os advogados. Seguem-se os arguidos envolvidos no furto de armamento e na operação de recuperação do material, passando depois para as testemunhas de acusação e de defesa, segundo confirmaram à Renascença fontes ligadas ao processo.

Devido à complexidade do caso, as sentenças, de acordo com alguns dos advogados, só deverão ser conhecidas daqui a um ano.

Melo Alves, advogado de João Paulino, acusado pelo Ministério Público de ser o mentor do assalto aos paióis, justifica a complexidade do caso com “as relações entre os arguidos, a gravidade das situações e também pelas pessoas que estão a ser julgadas”.

Em declarações à Renascença, diz ainda que “estamos perante um enorme número de elementos, que fazem crer que é um processo de grande complexidade”.