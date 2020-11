Turistas regressam a Machu Picchu após quase oito meses

Os comboios com destino a Machu Picchu, no Peru, voltaram no domingo a transportar turistas, os primeiros a visitar a cidade inca, depois de ter estado fechada ao público durante sete meses e meio, devido à pandemia.

As entradas vão estar limitadas a 675 pessoas por dia, o que corresponde a 30% dos visitantes habituais.

Além disso, serão permitidas apenas 75 pessoas por hora, em grupos de no máximo oito visitantes, incluindo o guia, que durante todo o trajeto deverá manter uma distância de pelo menos dois metros entre si e não inferior a 20 metros entre os demais grupos.

A reabertura do principal ponto turístico do Peru gerou grandes expectativas, principalmente entre os peruanos, que esgotaram todos os lugares disponíveis durante os primeiros 15 dias de novembro, quando o acesso ao sítio arqueológico será gratuito.

O furor para voltar a visitar Machu Picchu foi notado na manhã de domingo na estação de Ollantaytambo, paragem quase obrigatória para todos os turistas que vão contemplar a cidadela escondida entre a cordilheira dos Andes.

À estação chegaram os primeiros visitantes que não quiseram perder o reencontro com a joia do turismo peruano, desprovida de turistas desde que foi declarado o estado de emergência no Peru, em 16 de março.

O primeiro comboio partiu com 50% da capacidade, cumprindo o protocolo de segurança contra a Covid-19, que também prevê que todos os passageiros usem máscara e protetor de rosto, e atestem que não apresentaram sintomas da doença antes de embarcar.

Na entrada da estação, também é medida a temperatura de cada viajante e a bagagem é rigorosamente desinfetada.

Declarada Património da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em 1983, Machu Picchu foi eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno em 2007.

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.