Covid-19. Austrália regista um caso de contágio local em 24 horas

Nas últimas 24 horas, a Austrália somou apenas um novo caso de contágio local por Covid-19, avançam as autoridades de saúde locais.

No domingo e pela primeira vez em quase cinco meses, o país contabilizou zero novos casos de contágio local. Os valores, indica a BBC, dizem respeito ao período compreendido entre as 20h00 de sexta-feira e as 20h00 de sábado. A última vez que isto aconteceu foi a 9 de junho.

“Mais um dia encorajador para a Austrália, com apenas um caso de transmissão local e sem casos de origem desconhecida. Muito obrigado aos nossos profissionais de saúde e ao público australiano”, escreveu Greg Hunt, ministro da Saúde australiano, na rede social Twitter, esta segunda-feira.