Ataque terrorista em Viena já fez vários mortos e feridos

Várias pessoas morreram esta segunda-feira à noite num ataque terrorista em Viena, capital da Áustria, que ainda decorre.

O ataque começou nos arredores da principal sinagoga de Viena. O templo judaico fica situado na zona de Seitenstettengasse, no centro da cidade. Os atacantes espalharam-se então pelas ruas circundantes e às 21h30 havia relato de seis pontos de conflito, todos nas imediações da sinagoga.

Há informações contraditórias sobre o número de vítimas. Oficialmente há apenas confirmação de um atacante morto pelas autoridades e a polícia já referiu que há vários feridos, incluindo um agente. Contudo, há referências não confirmadas de vários mortos, até sete, incluindo civis. A cadeia de televisão local ORF começou por referir que havia vários mortos mas, mais tarde, disse que há quinze feridos incluindo sete em estado grave. Há ainda referência à tomada de reféns.

Segundo os relatos avançados pelo jornal "Kronen Zeitung", terá também ocorrido uma explosão, levada a cabo por um bombista suicida, informação que ainda não foi confirmada por fontes oficiais.



O Ministério do Interior confirmou que se trata de vários atacantes. Estes encontram-se em fuga e foi montada uma operação de caça ao homem. O ministro Karl Nehammer disse que "neste momento posso confirmar que se trata de um aparente ataque terrorista. Acreditamos que há vários atacantes. Infelizmente há também muitos feridos, provavelmente também mortos".

Às 22h20, numa nova comunicação, a polícia austríaca avisou que as operações prosseguem, que os atacantes estão em movimento e que ninguém deve sair à rua.

O chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, também já se manifestou, dizendo tratar-se de um ataque "revoltante".

Kurz diz ainda que "jamais nos deixaremos intimidar pelo terrorismo e lutaremos contra estes ataques de forma resoluta e por todos os meios".

A União Europeia já “condenou veemente” o “atentado horrível” ocorrido hoje, através de uma publicação no Twitter do Presidente do Conselho Europeu Charles Michel, apelidando-o de "um ato covarde".

"A Europa condena veementemente este ato covarde que viola a vida e os nossos valores humanos. Os meus pensamentos estão com as vítimas e com o povo de Viena após o horrível ataque desta noite. Estamos ao lado da Áustria", pode ler-se.

As autoridades já pediram que não se divulguem imagens relativas ao ataque ou às operações policiais, mas ainda assim algumas circulam nas redes sociais. Numa vê-se um atacante a balear à queima-roupa um civil numa rua.