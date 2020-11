​Seat Leon FR. Um leão espanhol com raça

A Seat tem no Leon um dos seus maiores trunfos. A versão FR refina o modelo, acrescentando-lhe raça. E com um sistema Mild-hybid reduz os consumos.

Interior

Confortável, tem a capacidade de transportar tranquilamente quatro adultos, e uma criança, se for no lugar do meio dos bancos traseiros. Há espaço mais do que suficiente para as pernas e acolhe em qualquer dos assentos, quem tenha até 1,80 metros de altura. O espaço é um dos grandes trunfos deste Seat Leon.

Apresenta uma boa iluminação interior, com destaque para o friso nas portas dianteiras, que utiliza igualmente como avisador de veículos à esquerda ou à direita, muito útil nos ângulos mortos.

Uma opção que surge como menos intrusiva que uma luz nos espelhos laterais, e que está a ser adotada para outros modelos produzidos em Martorell.

Destaque também para os difusores de ar que retomam a imagem trapezoidal das óticas, transmitindo-lhe, coerência.

Quanto aos materiais, são em muitos casos, melhores que os utilizados nalguns modelos da marca que dá nome ao grupo VW.