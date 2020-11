​Cupra Formentor. A Renascença testou e sabe os preços

E claro, o símbolo acobreado do Cupra, que se reflete em pormenores no interior.

Ao volante do Cupra, reforça-se a imagem desportiva. O volante integra um botão de arranque e outro que acede aos vários modos de condução. O de estrada, mais confortável, passando pelo de montanha, o desportivo e o modo Cupra. Este sim, é a "essência" da existência do Formentor. Quando selecionado e ainda ao ralenti, as rotações sobem ligeiramente.

Motor

O roncar torna-se presença presente e sempre bem-vinda. A caixa DSG é, como as restantes do grupo VW, do que de melhor se fez, com a sensação (e as sensações valem muito quando conduzimos um carro como este) de que ouvimos as reduções tão bem, como ouvimos a caixa “subir” de velocidade quando carregamos a fundo.

Este Cupra Formentor 2 litros, 310 cavalos, faz justiça ao motor que tem. E é capaz de se lançar para uma velocidade máxima de 250 quilómetros por hora, subindo do zero aos 100 em menos de cinco segundos.

O Cupra Formentor, tem uma versão 1.5, de 150 cavalos, com um preço de arranque de 31.990 euros. Na versão mais exclusiva, de tração total permanente, 2 litros de cilindrada e 310 cavalos, o valor é de 47.030 euros.

Uma opção a ter em conta para quem pretende ter uma máquina mais para tirar prazer de conduzir do que dar nas vistas, mas que não dispensa nem espaço para os ocupantes nem bagageira, que nesta versão tem 420 litros.