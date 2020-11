​Proibir feiras é massacrar “os pobres dos pobres”

O que o Governo anunciou para reforçar combate à Covid-19:

O comentador da Renascença Henrique Raposo não concorda com a proibição das feiras e mercados como medida de combate à propagação da Covid-19.



“Os feirantes têm razão. Porque é que o centro comercial está aberto e uma feira está fechada? Mais uma vez os pobres dos pobres são os mais massacrados”, argumenta.

Já Jacinto Lucas Pires, por um lado, aplaude a opção por definir medidas por concelho, mas questiona se não seria melhor implementar outro tipo de restrições. O escritor questiona se “medidas mais radicais por um tempo mais curtos não seriam mais benéficas para a economia”.

“Não sei se recomendar um dever de recolhimento será suficiente e não será já de menos para a fase em que estamos”, diz Lucas Pires.

A Federação Nacional das Associações de Feirantes admite a realização de uma marcha de protesto em Lisboa contra a suspensão de feiras e mercados, anunciada sábado pelo Governo como parte de uma série de restrições que vão entrar em vigor na quarta-feira em 121 concelhos do país.

Os comerciantes dizem que a decisão ontem anunciada "é uma facada nas costas" e apelam à intervenção do Presidente da República para que o setor não seja castigado no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

Em Portugal, morreram 2.544 pessoas dos 144.341 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.