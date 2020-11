Público no futebol? “Não estamos a interromper, estamos a suspender”

A Diretora-Geral da Saúde confirma que os testes piloto com público no futebol “correram bem”. Apesar disso, Graça Freitas garante que as autoridades não estão “a interromper definitivamente” a presença de público nos estádios, “só estamos a suspender”.

“Pedimos a todos que interpretem esta fase de achatar a curva como sendo necessário agir em todas as direções e logo que houver condições - uma vez que o setor se tem comportado de forma tão controlada - retomarão os testes piloto e será uma felicidade para todos quando tivermos a epidemia numa fase de controlo que permita eventualmente o público.

No entanto, “agora a fase em que estamos é de apertar medidas, de maior sacrifício e contenção”.

A pandemia de Covid-19 está em fase ascendente.

O futebol não profissional e as modalidades de alta competição foram suspensas no fim de semana passada.