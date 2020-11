Benfica obrigado a vencer para manter liderança isolada

O Benfica está obrigado a vencer na visita ao Boavista para se manter isolado na liderança da I Liga de futebol, depois de o Sporting ter assumido o comando à condição no domingo.

Os leões golearem 4-0 o Tondela e somam agora 16 pontos em seis jogos, mais um do que o Benfica, que esta segunda-feira joga em casa do Boavista, equipa que se encontra na parte baixa da tabela, ocupando o penúltimo lugar, com apenas três pontos.

Se os encarnados ganharam recuperam a liderança do campeonato, ficam com dois pontos de vantagem sobre os leões e oito sobre o FC Porto.

Também esta segunda-feira, o Sp. Braga vai tentar prosseguir a recuperação na tabela, podendo chegar ao terceiro lugar, caso vença na receção ao Famalicão.

Resultados da jornada 6

Paços Ferreira 3-2 FC Porto

Belenenses SAD 1-1 Farense

Rio Ave 2-0 Moreirense

Marítimo 0-0 Nacional

Portimonense 1-2 Santa Clara

Gil Vicente 1-2 Vitória Guimarães

Sporting 4-0 Tondela

Sp Braga - Famalicão (18h45)

Boavista - Benfica (21h00)