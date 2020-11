Dragão e Luz novamente sem público nas partidas europeias

Veja também:

Uma semana depois de ter recebido 2.450 adeptos, no jogo com o Olympiacos, da Liga dos Campeões, o estádio do Dragão volta a fechar as portas ao público, por falta de autorização de Governo e Direção Geral da Saúde.

Esta decisão é válida para a partida desta terça-feira dos portistas contra o Marselha para a Champions, mas também para o encontro do Benfica diante do Rangers, na quinta-feira, para a Liga Europa.

De recordar que os encarnados tiveram cerca de quatro mil adeptos na partida contra o Standard Liege na primeira jornada da prova uefeira.

Os dois clubes foram informados desta decisão depois do Conselho de Ministros de sábado que levou o Governo a decretar novas medidas de combate à Covid-19.

A UEFA autoriza que as partidas da Champions contem com 15% da lotação, mas deixa ao critério das autoridades nacionais a última decisão.