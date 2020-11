Bicampeão na Coreia, José Morais pisca olho a Portugal

Campeão sul-coreano pelo segundo ano consecutivo, o técnico José Morais anuncia em Bola Branca que vai deixar o Jeonbuk.

“Não pretendo continuar aqui. Tive oportunidade de comunicar isso atempadamente ao clube. Termino um contrato de dois anos e quero agora pensar noutras coisas”, disse.

O treinador bicampeão pretende mudar de futebol, tem “possibilidades no mercado estrangeiro”, mas não descarta mesmo voltar a treinar em Portugal, agora com outra maturidade.

Voltar a trabalhar na Europa “é um dos grandes objetivos, mas não sei se se vai proporcionar já. Não estou obcecado com essa possibilidade. Vou ponderar essa situação. Gostaria de ter uma experiência e uma oportunidade em Portugal. Tive uma há muitos anos, no início da minha carreira enquanto treinador, onde não tinha reunido o conhecimento e a experiência que tenho hoje e podia ser hoje uma mais-valia”.

No 14.º país onde trabalha, José Morais voltou a vencer a Liga da Coreia do Sul. Este ano, o técnico, de 55 anos, ergue o troféu com menos dificuldades emocionais, mas com as mesmas preocupações competitivas.

“A competição está cada vez melhor, o campeonato continuou a ser muito equilibrado, decidiu-se na última jornada também, mas dependia apenas do nosso resultado e no ano passado não foi assim”, explicou.

E mesmo à distância, nesta entrevista a Bola Branca, José Morais revela seguir o nosso campeonato com muita atenção. Morais faz votos para uma prova disputada até ao fim.

“Espero que o campeonato seja verdadeiramente competitivo, que não haja uma distância tão grande. A emoção é aquilo que caracteriza a paixão pelo futebol”, refere Morais.