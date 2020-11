Atenção Benfica. Rangers suspende dois jogadores por terem violado protocolo de segurança

O Rangers, adversário do Benfica na Liga Europa, suspendeu dois jogadores por terem participado numa festa e violado o protocolo de segurança da covid-19.

Jordan Jones e George Edmundson estiveram “numa reunião privada com outras pessoas fora de sua casa” e, por isso, estão “suspensos enquanto se aguarda uma investigação interna”.

Jones tem 26 anos, é avançado e esta época já participou em quatro partidas e fez um golo. Já Edmundson tem 23 anos, é defesa e participou em dois jogos.

Independentemente disso, certa é já a ausência da partida contra o Benfica porque vão ter de cumprir 14 dias de isolamento profilático.

No comunicado do clube, o diretor Stewart Robertson escreve que “é totalmente inaceitável que os nossos jogadores se envolvam em atividades que coloquem em risco os excelentes protocolos que foram implementados no Rangers”.

O Benfica – Rangers, da terceira jornada da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, dia 5 de novembro, às 17h55. As duas equipas seguem com duas vitórias em dois jogos.