Abel Ferreira espera “ganhar” no Palmeiras e elogia “grandeza do clube”

O treinador Abel Ferreira quer ajudar o Palmeiras a “voltar a ganhar” no Brasileirão.

O ex-técnico do PAOK, da Grécia, assinou pelo histórico clube brasileiro até final de 2022, substituindo Vanderlei Luxemburgo.

A equipa, campeão a última vez em 2018, está atualmente no 7.º lugar do campeonato brasileiro, a 10 pontos de Internacional e Flamengo.

Abel Ferreira, de 41 anos, confirma que aceitou o desafio “pela grandeza do clube, pela organização que tem, pelas condições que oferece aos seus profissionais para atingirem os objetivos”.

O técnico português, que ainda chega a tempo de ver o jogo desta segunda-feira contra o Atlético Mineiro, quer “estar com os jogadores e começar a trabalhar o mais rápido possível”.

Sobre a pressão deixada aos treinadores lusos após a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo, Abel desvaloriza: “Todos nós reconhecemos a competência dos treinadores portugueses, Jesus é mais um deles, mas cada um segue as suas ideias e princípios”.

O novo treinador do Palmeiras estreia-se no próximo domingo, fora, em casa do Vasco da Gama, agora treinado por Ricardo Sá Pinto.