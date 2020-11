Suspensão das feiras e mercados levanta dúvidas a médicos de saúde pública

A decisão já foi também criticada por autarcas e associações de profissionais do setor, mas entretanto o Governo deu um passo atrás . Na tarde desta segunda-feira, o executivo decidiu manter a decisão, mas abre a possibilidade de haver uma "autorização emitida pelo presidente da Câmara Municipal, caso estejam verificadas as condições de segurança e o cumprimento das orientações definidas pela DGS".

No entanto, contrapõe que não tem indicadores de “que as feiras representem um risco maior do que uma atividade comercial num recinto fechado, como por exemplo um hipermercado”.

O mesmo Ricardo Mexia até considera que na base da decisão do Governo esteja “eventualmente o facto das pessoas que trabalham nessa área terem uma mobilidade muito grande no país”, e que isso poderia “levar a uma maior disseminação da doença”.

“Não conheço surtos associados às feiras. São espaços exteriores”, frisa o especialista. Ainda que concedendo que se tratam de espaços em que “pode haver uma maior concentração”, o especialista argumenta que “isso podia ser resolvido pela via a lotação”. “Não seria preciso suspender as feiras”, acrescenta.

"O comércio tradicional é estável, fixo, não é móvel e cria as suas próprias regras, quer para o comércio, trabalhadores e clientes. E aqui dá-nos alguma garantia que as regras se cumprem”, afirma a diretora-geral da Saúde.

Graça Freitas reconhece que os feirantes são importantes para a economia e que são pessoas que "têm dificuldades na sua vida". No entanto, "quando comparado com o comércio tradicional há aqui uma grande diferença", argumenta.

Já o presidente da Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros, considera que do ponto de vista do risco os mercados e feiras não foram ainda estudados e também salienta que uma atividade ao ar livre é “uma vantagem para uma infeção de transmissão respiratória”.

No entanto, e frisando que não tem um estudo de base para suportar afirmações científicas, Henrique Barros declara que “sabemos que nas feiras o ambiente é facilitador de aglomeração”. “As pessoas estão muito juntas umas das outras e a falar, a discutir os preços”.

Mas ressalva que nesta questão há muitos “ses”. Se as pessoas estiverem com máscara e com preocupação de não mexer nas coisas umas das outras, se limparem as mãos, se houver a preocupação de não deixar aglomerar, não me parece que seja um risco maior do que noutra qualquer situação de comércio”.

Falta fundamentação às medidas

Noutra dimensão, também a Confederação Portuguesa da Micro, Pequenas e Médias Empresas critica a medida do Governo de proibir as feiras e os mercados de levante (ao ar livre), que considera “não só incompreensível”, como “não se compagina com a abertura, por todo o país, das grandes superfícies (em espaços fechados), onde se aglomeram centenas de pessoas sem o mínimo de respeito pelas regras da Direcção-Geral da Saúde (DGS)”.