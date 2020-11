Feiras e mercados de levante mantêm-se abertos em toda a Área Metropolitana de Lisboa

Veja também:

As feiras e mercados de levante vão continuar em funcionamento nos 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), foi anunciado esta segunda-feira, depois de o Governo ter decidido deixar ao critério dos municípios a realização destas atividades.

De acordo com uma publicação do presidente da AML e também da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), feita na rede social Twitter, “ficou decidido manter abertas as feiras e mercados de levante em todos” os concelhos desta área metropolitana.