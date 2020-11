Morreu Mário Dias, o “pai” do estádio da Luz

Morreu este domingo Mário Dias, o que é considerado o “pai” do estádio da Luz.

A informação foi avançada por vários órgãos de comunicação social e já oficialmente confirmada pelos encarnados.

O antigo vice-presidente do Benfica teve um papel determinante para a construção da nova infraestrutura numa altura em que havia grandes dúvidas sobre se o projeto avançava.

Mário Dias começou na direção de Manuel Vilarinho e fez parte dos corpos sociais também nos primeiros anos de Luís Filipe Vieira, até 2009.

Dias foi homenageado recentemente por alturas do 16.º aniversário do estádio e fez parte da comissão de honra do presidente recentemente reeleito.

Luís Filipe Vieira já deixou uma mensagem de homenagem ao antigo dirigente em que expressa “a mais profunda dor e pesar pelo falecimento de Mário Dias”.

Segundo o texto assinado pelo líder encarnado, Mário Dias foi uma “personalidade ímpar que ficará para sempre na nossa história pela forma íntegra e generosa como serviu o Benfica, de que se destaca o seu contributo único, incansável e inexcedível como grande impulsionador da construção do nosso novo Estádio da Luz”.