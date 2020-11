Bicampeão pelo Benfica acredita que encarnados vão vencer o campeonato

Ex-jogador de Benfica e Boavista Zoran Filipovic, em entrevista a Bola Branca, diz que as águias são favoritas no jogo desta segunda-feira, apesar de não ser um jogo nada fácil.

“O Benfica está muito mais forte este ano, com jogadores de qualidade, mas vai ser sempre um jogo difícil porque não é fácil o Boavista perder no Bessa”, referiu.

Ainda assim, o montenegrino não tem dúvidas: “Penso que o Benfica vai ganhar”.

Com a vitória desta segunda-feira do Sporting, o Benfica precisa de vencer para recuperar o primeiro lugar no campeonato, mas Filipovic acredita que “essa pressão lhes vai passar ao lado”. O ex-jogador lembra que “o campeonato é muito longo” e no Benfica os jogadores sabem que “estão sempre sobre pressão”.

“A pressão é normal porque o Benfica é um clube que tem de ganhar, os jogadores têm de se adaptar” diz à Renascença, acrescentado que se nota “um bom ambiente dentro do campo” que indica que essa pressão não terá um efeito negativo.

Campeão pelo Benfica em 82/83 e 83/84, onde já fez metade da época no Boavista, Filipovic refere que Jorge Jesus é um treinador muito experiente e que isso será fundamental para sucesso, acrescentando que, em sua opinião, “o Benfica vai levantar o troféu de campeão esta época”.

Zoran Filipovic, que treinou o Boavista durante parte da temporada 96/97, refere que os axadrezados “têm jogadores novos que precisam de mais tempo de adaptação”.

Apesar de terem “jogadores de qualidade” estão a ter “dificuldades em obter resultados positivos”, mas “com tempo, vão ganhar mais pontos e ter uma época mais tranquilo”.

Campeonato “mais interessante”

O antigo avançado considera que “é bom para o futebol português ter um Sporting mais forte do que no ano passado” para juntar a Benfica e FC Porto, campeão em título.

“Vai ser um campeonato mais interessante e vamos ver se [a competitividade] se prolonga durante mais tempo, que seria bom para o futebol português”.