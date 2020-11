Rúben Amorim para os jogadores. “Amanhã não leiam jornais, vão ser enganados”

O treinador do Sporting considera “excelente” a exibição contra o Tondela (4-0), mas desvaloriza a liderança à condição e lembra que ainda só vamos na sexta jornada da Liga.

“Foi uma excelente exibição, melhorámos em muita coisa que falhámos no último jogo [3-1 ao Gil Vicente], mas temos também muita coisa a melhorar. Há dias assim, em que corre tudo bem”, disse Rúben Amorim.

Na sala de imprensa de Alvalade, o técnico lembra que “as exibições dependem muito do adversário. Não é a mesma coisa enfrentar o Pepe do que um central do Tondela, com todo o respeito”.

Esta excelente exibição “não garante nada aos jogadores que entraram hoje. Foi também de acordo com o adversário e de acordo com o terceiro jogo da semana”.

“Apesar de os jogadores conseguirem recuperar, pela minha experiência enquanto jogador, às vezes é preciso sangue fresco, com mais fome de bola após uma semana com três jogos. Foi isso que aconteceu. Sempre tivemos a certeza que todos os jogadores estão preparados para jogar. Foi uma excelente exibição, mas que não dá direito a nenhum jogador que jogou hoje a ser titular no próximo jogo. Vão ter de corresponder durante a semana, e de acordo com o adversário e a semana deles vamos apresentar um onze”, explicou.

Rúben Amorim garante que sempre acreditou “que esta equipa poderia vencer qualquer adversário na Liga. Mas não importa a classificação agora e sim no fim. Interessa é ter uma boa classificação no fim. Peço aos jogadores para não lerem jornais e não ligarem ao que se fala porque vão ser enganados. Claramente. Vão pensar que são melhores do que aquilo que são”.

“Vejam o jogo sem som e não leiam jornais. Contra o LASK era tudo mau, agora vai ser tudo bom e eles [jogadores] vão ser enganados e é preciso manter o foco”.

O Sporting goleou o Tondela por 4-0, com dois golos de Pedro Gonçalves, um de Porro e outro de Sporar. Os leões dormem na liderança do campeonato e esperam pelo Boavista – Benfica desta segunda-feira.