Estado de emergência? Marcelo recebe partidos esta segunda-feira a partir das 11h

No sábado, António Costa anunciou ter pedido esta audiência para transmitir ao Presidente da República a posição do Governo sobre uma eventual declaração do estado de emergência aplicável aos concelhos com mais de 240 infetados com o novo coronavírus por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

De acordo com uma nota da Presidência da República, os partidos serão recebidos no Palácio de Belém, em Lisboa, por ordem crescente de representação parlamentar: Iniciativa Liberal, às 11h, Chega, às 11h45, PEV, às 12h30, PAN, às 13h15, CDS-PP, às 14h, PCP, às 14h45, BE, às 15h30. O PSD será ouvido por videoconferência, às 16h30, e o PS será o último partido a ser recebido, pelas 17h30.

Em conferência de imprensa, no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, António Costa acrescentou que só iria divulgar a posição do Governo sobre uma eventual declaração do estado de emergência depois de a revelar ao Presidente da República.



Questionado sobre um eventual recolher obrigatório, o primeiro-ministro respondeu que "essa medida nunca poderia ser adotada com as competências constitucionais de que o Governo dispõe".

"O Governo adotou um conjunto de medidas que do nosso ponto de vista são as adequadas, as necessárias e as proporcionais à situação que neste momento estamos a viver", acrescentou António Costa.

Para já, nesta reunião o Governo decidiu, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, renovar a situação de calamidade em todo o território continental, das 00h da próxima quarta-feira até às 23h59 de 15 de novembro.

O executivo decidiu ainda aplicar medidas especiais em 121 concelhos que têm mais de 240 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, incluindo um "dever de permanência no domicílio", teletrabalho obrigatório, e encerramento do comércio até às 22h e dos restaurantes até às 22h30.