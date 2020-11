"Tudo se encaminha para que nesta semana se possa avançar com estado de emergência"

O que foi anunciado:

O constitucionalista Bacelar Gouveia diz que há critérios "objetivos" para o Governo decretar as medidas anunciadas este sábado por António Costa após um Conselho de Ministros extraordinário, entre elas um confinamento parcial em 121 concelhos do país já a partir de quarta-feira, e diz que tudo aponta para que haja um regresso a um estado de emergência numa versão menos restritiva do que em março e abril.

"Parece-me que o critério é objetivo, não é um critério arbitrário, e por outro lado pode haver -- quer no estado de calamidade, quer no futuro no estado de emergência -- apenas efeitos parciais, porque esses efeitos não têm de ser em todo o território nacional, podem ser nos lugares onde há maior risco ou uma maior força da doença, em número de casos e na expansão do vírus", indica o especialista à Renascença.

"Acho que mais vale cedo do que tarde" uma declaração de estado de emergência, adianta.

"Penso que tudo se encaminha para que esta semana se possa avançar com um estado de emergência com outras características diferentes daquele que tivemos em março. Porventura, com menos direitos suspensos. Apenas o direito geral de circulação e o tal recolhimento obrigatório, isto é, permanência no domicílio durante certo período."



Autor de uma tese de doutoramento sobre o estado de emergência, Bacelar Gouveia diz que as medidas hoje anunciadas se afiguram "proporcionais" à atual situação epidemiológica em Portugal, onde têm sido registados aumentos diários de infeções e mortos por Covid-19.

"Se houver um critério objetivo, e se se entender que o dever cívico de recolhimento e a restrição das atividades é adequado a combater melhor a doença -- e isso parece que está provado do ponto de vista dos conhecimentos técnicos -- então essa medida apresenta-se, a meu ver, proporcional"