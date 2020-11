Supremo anula concurso feito por ex-presidente da Relação de Lisboa

O Supremo Tribunal de Justiça anulou um concurso feito pelo ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, obrigando à repetição do mesmo, apurou a Renascença.

Segundo o tribunal de terceira instância, o concurso para a criação de uma nova secção de propriedade intelectual e concorrência no Tribunal da Relação de Lisboa, dirigido por Orlando Nascimento, não cumpriu várias normas legais e não respeitou o dever de fundamentação.

O acórdão do Supremo Tribunal dá, assim, razão à impugnação feita por dois juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, que se sentiram preteridos. Um deles é o juiz desembargador Eurico Reis, em relação ao qual o Supremo não aceitou, pura e simplesmente a sua integração entre os vencedores, mas ordenou a repetição do concurso.

O juiz Orlando Nascimento demitiu-se no início de março da presidência do Tribunal da Relação de Lisboa, depois de ter sido noticiado o seu envolvimento em irregularidades detetadas por uma auditoria aberta pelo Conselho Superior da Magistratura, para avaliar eventuais fraudes na distribuição de processos naquele tribunal.

A investigação foi aberta após a constituição como arguido do seu antecessor, Luís Vaz das Neves, na Operação Lex, entretanto já acusado de dois crimes de abuso de poder e um de corrupção.