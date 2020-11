Feirantes ponderam marcha de protesto. Proibição de feiras e mercados é "facada nas costas"

O que o Governo anunciou para reforçar combate à Covid-19:

A Federação Nacional das Associações de Feirantes admite a realização de uma marcha de protesto em Lisboa contra a suspensão de feiras e mercados, anunciada sábado pelo Governo como parte de uma série de restrições que vão entrar em vigor na quarta-feira em 121 concelhos do país.

Os comerciantes dizem que a decisão ontem anunciada "é uma facada nas costas" e apelam à intervenção do Presidente da República para que o setor não seja castigado no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

"Isto é uma facada nas costas que o Governo está a dar a todos os que operam em mercados e feiras", critica Joaquim Santos, presidente da Federação Nacional das Associações de Feirantes, em entrevista à Renascença.

"Ainda não tínhamos sequer recuperado de um confinamento em que fomos dos primeiros a fechar e quase os últimos a retomar atividade e sofremos outra paragem", adianta o representante dos feirantes e produtores, lembrando que o setor é o único que foi proibido de operar a partir de quarta-feira, ao contrário dos restantes setores em que haverá apenas limites e restrições de horários.

Após um Conselho de Ministros extraordinário convocado por Costa para ontem, o Governo decidiu alargar o confinamento parcial já implementado em três concelhos do Norte a um total de 121 concelhos do país, incluindo as Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa.