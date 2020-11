Évora convida todo o Alentejo a "construir" candidatura a Capital Europeia da Cultura

A candidatura da cidade de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027 quer distinguir-se pela "forte identidade cultural alentejana", por isso está a convocar toda a região para a sua construção. “Queremos que esta candidatura se reconheça em Évora, em Beja, em Portalegre, no litoral alentejano, e que cada um desses territórios possa dar o seu contributo, participando com a sua diversidade”, afirmou Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara Municipal de Évora, na apresentação da candidatura da cidade, na Torre do Salvador. “No centro da candidatura vai estar um projeto cultural, mas queremos que extravase a cultura e vá, por exemplo, ao ambiente, à sustentabilidade, à ligação do homem com meio, mas também à educação, à economia ou às questões sociais”, indica o autarca, tendo como ideia fundamental “o homem no centro do projeto”. A abrangência e a participação são, assim, aspetos relevantes que definem o projeto que vai sair do Alentejo. “Estamos aqui para vos dizer que esta candidatura está em construção e queremos que todos, no Alentejo, participem. Não vamos bater à porta das pessoas e dizer que está aqui o projeto da Capital Europeia da Cultura. Vamos abrir a porta da Torre do Salvador e dizer, venham até nós, apresentem ideias, apresentem propostas e construam connosco esta candidatura.” Consciente de que o processo não vai agradar “a gregos e a troianos”, Carlos Pinto de Sá pede a todos, particulares ou instituições, que tenham “a capacidade de pôr em comum aquilo que pode servir o Alentejo”, para que se possa criar um projeto baseado na cultura, mas que “vá além dela” e possa “servir o futuro e o desenvolvimento” de toda a região. “Por isso esta nossa candidatura, não é para pendurar na lapela, o titulo Capital Europeia da Cultura, isso é prestigiante, mas o que é mais importante para nós, é que este projeto seja um protejo estruturante para o Alentejo e que vá além de 2027 e deixe um legado às populações e ao nosso território”, acrescenta o presidente do município eborense. “Não estamos num ponto de chegada, mas num ponto de partida para a sua construção”, daí a abertura da candidatura a todos, que “queremos, nos una em torno do Alentejo.”

O autarca acredita que “isto é possível” e que pode levar “a uma transformação do Alentejo no sentido humanista”, uma das marcas da região. “Com o Alentejo no coração, vamos contruir esta candidatura”, apesar das limitações provocadas pela pandemia. Já sobre as outras candidaturas a Capital Europeia da Cultura, o presidente do município de Évora garante que “trabalham em conjunto” para definir questões comuns a todas, e que não as considera “candidaturas concorrentes”. “Anda, Acreditando” propõe “construção de voz comum” A primeira fase da candidatura tem como lema “Anda, Acreditando”, e apela à participação “comprometida e ativa” da sociedade civil na sua construção. “É um desígnio desta equipa, por isso, muito em breve daremos início à promoção de um amplo processo participativo que consistirá na realização de um conjunto de encontros que acontecerão em vários municípios do Alentejo Central e que será coordenado pela Universidade de Évora”, revela a coordenadora da equipa de missão, Paula Mota Garcia. Uma proposta que passa, segundo a responsável, pela “valorização da palavra na sua tradução oral e escrita, enquanto expressão da riqueza cultural”, assim como “a promoção de diversidade linguística no contexto europeu.” “Anda, Acreditando”, um lema que vai evoluindo tal como a imagem visual, sugere “a construção de uma voz comum, que cresce de porta em porta”, reivindicando “um desígnio coletivo”, que se consubstancia numa “voz polifónica que cresce de Évora, do Alentejo para o resto do país, para a Europa e restantes continentes”, acrescenta a coordenadora da equipa de missão da candidatura, também, ciente dos desafios colocados pelo tempo que se vive. “Estamos conscientes da missão hercúlea desta candidatura, sobretudo atendendo ao contexto frágil e intermitente que vivemos”, afiança, porém, “temos a convicção de que é estando permanentemente em busca e à escuta das tantas vozes que fazem o território, que promoveremos um processo cúmplice, comprometido e estruturante, e que mais facilmente ultrapassaremos as pedras que vamos encontrando pelo caminho.” Paula Garcia mudou-se para Évora em março deste ano, deixando a direção do Teatro Viriato, em Viseu, onde estava desde janeiro de 2017, um projeto com o qual colaborou nas ultimas duas décadas. “O Alentejo desafia-nos e é preciso estar no Alentejo para se perceber o que ele é, verdadeiramente”, refere a responsável, a propósito da sua mudança para a região, admitindo, por outro lado, que “a cultura alentejana faz a diferença por estar muito preservada, e isso é um recurso bastante importante na candidatura.” O projeto Capitais Europeias da Cultura Foi em 2019 que a Câmara Municipal de Évora assumiu publicamente a decisão de avançar com a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027. Além do município, a Comissão Executiva é constituída pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Fundação Eugénio de Almeida e ainda a Universidade de Évora.