Dia de Todos os Santos. PSP com “especial atenção aos cemitérios”

No âmbito das restrições em vigor até terça-feira, dia 3 (às 6h00), as forças de segurança estão neste domingo, Dia de Todos os Santos, atentas às deslocações para os cemitérios. “À semelhança do que aconteceu com a Páscoa, em que foi solicitado aos cidadãos portugueses que não juntassem a família como era habitual, também neste dia vamos ter de solicitar a todos que evitem ao máximo as suas deslocações”, diz à Renascença o Intendente Nuno Carocha, da PSP. O Dia dos Fiéis Defuntos é na segunda-feira, mas, todos os anos, centenas de portugueses antecipam a visita aos cemitérios por ser feriado na véspera (dia 1 de novembro). “Neste domingo, se possível recordem os entes queridos que já partiram não se deslocando aos cemitérios quando estes se localizem fora do concelho de residência; façam-no de outras formas”, apela o agente.



A PSP vai estar atenta e apela “aos portugueses no sentido de evitarem aglomerados” e “situações de risco pandémico”. “Além de todos os outros locais de passeio, vamos ter especial atenção aos cemitérios”, reforça, por fim, o Intendente Nuno Carocha. Manter a esperança Perante a eventual impossibilidade de deslocação ao cemitério, o que dizer às pessoas que, por estes dias, recordam os familiares e amigos que já partiram? “Dir-lhes-ia para terem esperança, que acho que é uma dimensão fundamental do ser humano”, responde a psicóloga Cristina Sá Carvalho. “E para alimentar essa esperança consolar-nos e apreciarmos as coisas pequenas que temos no dia a dia”, acrescenta nestas declarações à Renascença. “Em relação àqueles que perdermos, obviamente recordá-los com amor, com intensidade e também, nesse sentido, aquilo que nos deixaram na nossa vida – mais do que aquilo que nós perdemos”, refere ainda.