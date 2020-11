Costa anuncia contratação de enfermeiros reformados e mais camas em cuidados intensivos

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai receber um apoio extraordinário para fazer face à evolução da pandemia de Covid-19 nos próximos meses, anunciou este sábado o primeiro-ministro após Conselho de Ministros extraordinário, no qual foi decidido decretar confinamento parcial em 121 concelhos do país já a partir de quarta-feira.

"Porque não basta ter camas, ventiladores, quartos de pressão negativa, é fundamental ter recursos humanos. Isso implica este esforço que estamos a fazer", afirmou o primeiro-ministro, após o conselho de ministros extraordinário deste sábado.

António Costa anunciou a contratação de enfermeiros reformados, para reforçar as equipas de rastreamento de contactos; a aquisição de 202 camas de cuidados intensivos; e a contratação de 365 enfermeiros diretamente para os quadros das unidades hospitalares.

Já em janeiro, será aberto um concurso para mais 46 médicos intensivistas, além dos concursos que já estão a decorrer, contou.

O primeiro-ministro revelou ainda que a Linha Saúde 24 passará a poder passar a declaração de isolamento profilático para as pessoas não terem de recorrer ao centro de saúde quando precisarem de justificar faltas.

Costa disse compreender que os portugueses estejam cansados das restrições, mas pediu empatia e cuidados redobrados aos portugueses pelos profissionais de saúde. "Se nós estamos cansados, imaginem o cansaço em que eles estão. Não temos direito de dizer que estamos cansados", disse.

O Orçamento de Estado para 2021 conta com um reforço de 1.200 milhões de euros para o SNS. Ao todo, de acordo com as contas do primeiro-ministro, o SNS terá assim um orçamento de 12.100 milhões de euros, quase o mesmo valor que a bazuca europeia, frisou.