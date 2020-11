Câmara de Cascais isenta feirantes de taxas e compra-lhes "stock" de produtos alimentares

“Não faz sentido estarmos a prejudicar, e a desperdiçar alimentos, quando há tantos cidadãos que neste momento já estão a passar dificuldades a nível da alimentação”, disse Carlos Carreiras à Lusa, adiantando que antes da pandemia de Covid-19 a autarquia já apoiava com ajuda alimentar mil famílias e que agora apoia entre 4 mil a 4.500 famílias, tendo lançado recentemente um programa para aumentar a capacidade para apoiar mais mil a 1.500 famílias.

Carlos Carreiras explicou que devido às novas regras definidas no sábado pelo Governo para combater a pandemia de Covid-19 , uma delas de proibir feiras e mercados em concelhos mais afetados, há pelo menos 200 famílias que ficam sem rendimentos, sejam os tradicionais feirantes sejam os produtores de alimentos.

A Câmara Municipal de Cascais isentou os feirantes de taxas e vai comprar todos os produtos alimentares aos que habitualmente vendiam nos mercados do concelho, disse este domingo à Lusa o presidente da autarquia.

Em relação aos restantes feirantes, que não são de produtos alimentares, o autarca disse que está em contacto com o Governo para propor “um conjunto de soluções” para que as feiras possam continuar, e que espera poder realizar-se já a de quarta-feira próxima.

Carlos Carreiras garantiu que a solução contempla todas as regras de segurança e que o Governo lhe parece sensível à questão. Para salvaguardar a saúde pública o autarca propõe por exemplo que as feiras se realizem em locais diferentes dos habituais, onde seja permitido o controlo de entradas e cumprir todas as regras de segurança.

A autarquia, disse ainda, está também a estudar a possibilidade de a isenção das taxas ser retroativa, “porque há menos pessoas a ir aos mercados e feiras e já reduziu substancialmente o rendimento das famílias que fazem das feiras e mercados a sua atividade”.

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.544 pessoas dos 144.341 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O Conselho de Ministros decidiu no sábado que 121 municípios (entre eles Cascais) vão ficar abrangidos, a partir de quarta-feira, pelo dever cívico de recolhimento domiciliário, novos horários nos estabelecimentos e teletrabalho obrigatório, salvo "oposição fundamentada" pelo trabalhador, devido à Covid-19.

Os restaurantes nestes 121 concelhos têm de fechar até às 22:30 e todos os estabelecimentos comerciais terão de encerrar, na generalidade, às 22:00.

Também nestes territórios – que representam 70% da população residente -, ficam proibidas as feiras e os mercados de levante, e os eventos e celebrações ficam limitados a cinco pessoas, exceto nos casos em que os participantes pertencem ao mesmo agregado familiar.