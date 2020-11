Pelo menos 51 mortos e 900 feridos na Turquia após sismo na costa do Egeu

Pelo menos 51 pessoas morreram e quase 900 ficaram feridas na Turquia devido ao sismo de magnitude 6,8 que abalou a costa do Egeu na sexta-feira, anunciou o vice-presidente do Governo turco, Fuat Oktay, este domingo.

Um total de 104 pessoas já foram libertadas vivas dos escombros de 17 edifícios que se desmoronaram na cidade, disse Oktay numa conferência de imprensa em Izmir, transmitida em direto na NTV.

As equipas do serviço de emergência turco (AFAD) continuam a trabalhar em nove edifícios em Izmir, a cidade que, com quatro milhões de habitantes, é a terceira maior da Turquia e a mais atingida pelo sismo, cujo epicentro foi localizado a 60 quilómetros da cidade no Mar Egeu.