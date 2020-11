Novo confinamento em Inglaterra pode durar mais do que um mês, avisa Governo

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O novo confinamento em Inglaterra pode durar mais do que as quatro semanas previstas se as taxas de infeção pelo novo coronavírus não caírem suficientemente depressa, disse este domingo o presidente do Conselho de Ministros britânico, Michael Gove. O confinamento anunciado no sábado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, vai, para já, vigorar entre a próxima quinta-feira e o dia 2 de dezembro. Johnson diz que é necessário impedir que os hospitais fiquem sobrelotados por pacientes com Covid-19 dentro de semanas. O ministro Michael Gove disse que o Governo tem "grande esperança” que o confinamento termine no tempo previsto, mas isso não poderá ser garantido. "Com um vírus tão maligno e com sua capacidade de se mover tão rapidamente, seria tolice prever com certeza absoluta o que acontecerá em quatro semanas", disse Michael Gove à Sky News. “Vamos reavaliar a situação no dia 02 de dezembro, mas iremos sempre guiarmo-nos pelo que os dados dizem”, adiantou. Sob as novas restrições, bares e restaurantes só podem estar abertos para ‘take-away’, o comércio não essencial deve encerrar e as pessoas só poderão sair de casa por razões contidas numa pequena lista, na qual se inclui o exercício físico. Cabeleireiros, academias, campos de golfe, piscinas e pistas de ‘bowling’ estão entre os locais que devem fechar e as pessoas estão impedidas de ir de férias para o estrangeiro. Ao contrário do primeiro confinamento de três meses no Reino Unido, no início deste ano, escolas, universidades, empresas de construção e indústria continuarão a funcionar.

O Reino Unido tem o maior número de mortes por coronavírus na Europa, com mais de 46.700 óbitos, tendo ultrapassado um milhão de casos confirmados de coronavírus no sábado e confirmado outras 23.254 novas infeções nas últimas 24 horas. Como em outros países europeus, os casos de Covid-19 no Reino Unido começaram a aumentar após se atenuarem as medidas do primeiro confinamento no verão, altura em que as pessoas começaram a voltar aos locais de trabalho, escolas, universidades e vida social. Nas últimas semanas, o número de novas infeções aumentou rapidamente em todo o continente europeu, especialmente na Bélgica, República Checa, França, Espanha e Reino Unido. Johnson esperava que as restrições regionais introduzidas em outubro, principalmente no norte da Inglaterra, fossem suficientes para diminuir o número de novas infeções. Porém, consultores do Governo preveem que, na atual trajetória do surto, a procura de camas hospitalares excederá a capacidade até à primeira semana de dezembro, mesmo que os hospitais temporários criados no primeiro pico da pandemia sejam reabertos. "Sem agirmos, poderemos ver as mortes neste país chegarem a vários milhares por dia", disse Johnson ao anunciar o confinamento durante uma entrevista na televisão no sábado à noite. Mas os donos de bares, restaurantes, teatros e academias dizem que as medidas serão devastadoras.